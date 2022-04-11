IT-специалисты выбирают Узбекистан

Узбекистан, где случаются перебои с электричеством и заблокированы многие популярные соцсети, включая Twitter и TikTok, едва ли выглядит идеальным местом для карьеры специалистов в области информационных технологий. Между тем многие из них переехали сюда из России за последние полтора месяца, как и в некоторые другие бывшие советские республики.

– На самом деле жизнь в Ташкенте превосходит все ожидания, – делится Анастасия Маркова, сотрудница IT Park. – Могу сказать, что эта страна приняла нас как своих. Очень гостеприимный народ, очень дружелюбный.

В свете последних событий в Узбекистане на государственном уровне в срочном порядке разработали специальную программу по приёму профессионалов и IT-компаний. Поясняет Баходир Аюпов, заместитель директора IT Park:

– Благодаря специалистам высокой и средней квалификации, которые сейчас сюда переехали, у нас появилась очень хорошая возможность подтянуть местных молодых специалистов, повысить их уровень.

В Узбекистане рассчитывают, что приток новых кадров позволит ускорить выполнение планов по модернизации экономики, значительная доля которой по-прежнему связана с производством хлопка.