Кураш: древнейшая народная борьба, ставшая современным спортом

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Кураш – один из древнейших видов народной борьбы, известных человечеству. Ученые утверждают, что эта игра появилась на территории современного Узбекистана, по меньшей мере, 3500 лет назад.

В переводе с узбекского языка «кураш» означает «достижение цели честным путем». В древности эту боевую технику использовали во время военных действий для защиты населения. Мужчины показывали свое искусство владения борьбой кураш во время свадеб, праздников, народных гуляний. Упоминания о ней можно встретить во многих древних литературных и исторических источниках.

В Центральной Азии техника, традиции, правила и философия борьбы кураш устно передавались из поколения в поколение, от отцов - детям. Первая попытка систематизировать и обобщить эти знания появилась в 1990 году.

До этого кураш не считался отдельным видом спорта, подчиняющимся определенным правилами и требованиями. Многие региональные спортсмены в детстве занимались именно борьбой кураш, потом у них формировалась любовь к спорту, и они начинали пробовать себя в различных дисциплинах, в которых становились чемпионами и мировыми призёрами.

Комил Юсупов © KFU

Этот путь прошел и основатель современного кураша Комил Юсупов. Узбекский спортсмен был мастером спорта международного класса по самбо и дзюдо, членом Олимпийской сборной по дзюдо бывшего СССР. В 1980 году из-за смерти матери и проблем со здоровьем Юсупову пришлось отказаться от участия в Олимпийских играх в Москве, на которых был явным фаворитом.

Осложнения в профессиональной спортивной карьере побудили Комила Юсупова сосредоточить усилия на том, чтобы преобразить национальную борьбу кураш в международный вид спорта, который сегодня претендует войти в программу Олимпийских игр.

Комил Юсупов начал работу по созданию спортивных правил борьбы кураш. Для этого он изучал правила различных видов спорта, вошедших в программу Олимпийских игр. Правила Юсупова объединяли тысячелетние традиции кураша и требования современного мира спорта.

Он ввел понятия весовой категории, жестов кураша и предложил терминологию, основанную на 14 узбекских словах, установил продолжительность поединка. Он также разработал форму для спортсменов и судей и прочие атрибуты, без которых нельзя представить современный спорт.

При личной поддержке Президента Узбекистана в 1992 году был проведен первый международный турнир по курашу на приз Президента Узбекистана, посвященный памяти выдающегося средневекового полководца Амира Темура. На сегодняшний день в разных уголках мира уже проведено более 300 международных турниров, а также организованы непрерывные континентальные чемпионаты Африки, Европы, Азии, Океании и пан-Америки по курашу.

Кураш © KFU

Благодаря инициативе Комила Юсупова, 6 сентября 1998 г., в столице Узбекистана Ташкенте проведен Международный конгресс с участием спортивных деятелей 28 стран мира. Конгресс принял единогласное решение и поддержал личную инициативу Юсупова по созданию новой международной спортивной организации под названием Международная Ассоциация Кураш. Кроме того, на Конгрессе были утверждены международные правила кураш. В результате этот день запомнился для всех любителей кураш как день перевоплощения народный игры в новый вид мирового спорта.

С 1998 года официально открыты Конфедерации кураша на 5 континентах (в Африке, Америке, Европе, Азии и Океании), а также созданы 136 национальных федераций кураша.

В 2003 году кураш был признан азиатским видом спорта и официально включен во все континентальные игры, проводимые на азиатском континенте. Это позволило проводить соревнования по курашу в рамках программ Летних Азиатских игр, Азиатских игр в закрытых помещениях, Азиатских пляжных игр, а также Азиатских игр по боевым искусствам.

В настоящее время ведется работа по включению кураша в программу соревнований Европейских игр и Исламских игр солидарности. Главная цель добиться включения кураша в программу летних Олимпийских игр.