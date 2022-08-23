Хакеры лишили врачей французской больницы доступа к компьютерам

Врачи французской больницы в городе Корбей-Эсон перешли с компьютеров на ручку и бумагу. Причина — хакерская атака, из-за которой у работников медицинского учреждения, расположенного к юго-востоку от Парижа, с субботнего вечера нет доступа к програмному обеспечению.

В больницу не получается даже официально принять новых пациентов: если случай неэкстренный, человека просят поехать в другой город региона Иль-де-Франс.

В заявлении, написанном на английском языке, хакеры потребовали от больницы выкуп — в размере $10 млн.

Однако даже если бы в медучреждении и захотели заплатить злоумышленникам, сделать этого бы не получилось: больница государственная, а значит у нее нет доступа к таким деньгам. Поэтому пока врачам и администрации приходится обходиться без компьютеров.

Французская прокуратура уже начала расследование.