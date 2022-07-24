Волна жары в Европе стала причиной лесных пожаров

Почти две тысячи пожарных остаются в департаменте Жиронда во Франции, где на прошлой неделе сгорели около 20 тысяч гектаров леса. Основные очаги пламени потушены, и последние два дня ситуация стабильна.

"Мы едем в сгоревшие районы, чтобы обеспечить безопасностей осей. Так наши коллеги-пожарные будут иметь доступ к территории и смогут за ней следить", — рассказывает один из пожарных.

По словам местных властей, потребуются недели, чтобы полностью потушить все возгорания. Сейчас земля здесь настолько раскалена, что на ней можно буквально жарить яичницу.

Тем временем на испанском острове Тенерифе пожары охватили уже более двух тысяч гектаров леса. С возгораниями борются 170 пожарных и 12 самолетов и вертолетов. Направление ветра часто меняется, что затрудняет работу тех, кто пытается потушить пожар. Его площадь постоянно увеличивается.

"Это происходит совсем рядом, и мы обеспокоены. У нас есть животные: лошади, маленький жеребенок, собаки. Мы не знаем, что делать, и мы очень нервничаем", — говорит местная жительница.

Местные власти начали эвакуировать местных жителей: 50 домов в районе города Лос Реалехос уже покинуты.

Между тем 450 местных жителей и туристов были эвакуированы из района курортного города Ватера на побережье греческого острова Лесбос. Пожар здесь вспыхнул в субботу утром на фоне волны жары. Синоптики ожидают, что температура воздуха поднимется до 42°C и продержится на этом уровне около десяти дней.