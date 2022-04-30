Ватикан усиливает борьбу с сексуальным насилием в лоне церкви

Папа Римский решил проверить, добилась ли католическая церковь прогресса в борьбе со злоупотреблениями свещеннослужителей. Понтифик поручил Комиссии по защите несовершеннолетних проводить соответствующую экспертизу и ежегодно докладывать ему о результатах.

Консультативный орган был создан в 2013-м, наращивал активность на фоне всё новых свидетельств о растлении детей в лоне церкви.

Кардинал Шон О'Мэлли, председатель Папской комиссии по защите несовершеннолетних:

"Уусилиями Его Святейшества впервые вопрос защиты детей стал в основе центрального управления Церковью. Мы благодарим его за постоянную поддержку. Папа Римский сказал нам, что автономия, данная комиссия, призвана обеспечить целостность полученных экспертами данных. Особенно важно то, что они наделены свободой давать советы понтифику по деликатным вопросам".

В начале своей работы Комиссия рекомендовала создать Спецтрибунал для привлечения к ответственности епископов, которые покрывали педофилов и прочих преступников. Однако, ко всеобщему разочарованию, Ватикан совету не последовал.

Между тем, Папа Франциск поручил создать центры помощи и приёма пострадавших от сексуального насилия и жестокого обращения со стороны сященнослужителей.