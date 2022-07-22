Пожары продвигаются на восток

Лесные пожары в Европе продвигаются на восток. В Словении на границе с Италией пришлось эвакуировать жителей трех деревень. Власти говорят, что этот пожар стал самым крупным за 30 лет. Огонь охватил 2 тысячи гектаров леса. В борьбе со стихией задействованы более тысячи пожарных, военные и сотрудники полиции, а также вертолеты из Австрии, Словакии и Хорватии.

В Испании бушует девять пожаров, два из которых, в северо-западном регионе Галисия, особенно опасны. Справиться с огнем там мешает сильный ветер. Но высокий уровень пожарной опасности сохраняется на всей территории страны. Этим летом ситуацию осложнила продолжительная 40-градусная жара и засуха.

Тем временем власти французского департамента Жиронда сообщили, что оба пожара, из-за которых пришлось эвакуировать десятки тысяч людей, удалось локализовать. Тушение очагов возгорания, которые могут вспыхнуть с новой силой, продолжается, но пожарные рассчитывают справиться с огнем в ближайшие дни. Хотя с опаской следят за прогнозами метеорологов - на выходных ветер усилится, а столбики термометров снова поползут вверх.

Как и в Португалии, где также борются с огнем в нескольких районах. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призывало жителей повысить бдительность, указав, что опасность возникновения пожаров в сельской местности в ближайшие двое суток очень высока и достигает максимального уровня на большей части территории.