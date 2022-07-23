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мир

Великобритания: многочасовые очереди в порту Дувра

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В первые выходные школьных каникул в порту Дувра образовались многочасовые очереди. 22 июля 2022
В первые выходные школьных каникул в порту Дувра образовались многочасовые очереди. 22 июля 2022   -   Авторское право  Gareth Fuller/PA via AP

Многокилометровая пробка образовалась в британском порту Дувра. В пятницу водителям грузовиков и отправляющимся на отдых британцам пришлось провести в очередях на паром во Францию примерно шесть часов. Причина — проверки на границе: после выхода королевства из Евросоюза они усилились, и французские пограничники проводят их на британской стороне Ла-Манша, перед посадкой на паром.

Именно французов администрация порта Дувра и обвинила в сложившейся ситуации: по словам её представителей, Франция не направила в порт дополнительных сотрудников таможни, несмотря на первые выходные школьных каникул, когда пассажиропоток традиционно увеличился.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже заявила, что таких задержек вполне можно было избежать и назвала произошедшее неприемлемым.

В свою очередь французская сторона отрицает свою вину: по словам префекта региона Жоржа-Франсуа Леклера, утром в пятницу произошел "непредвиденный технический инцидент", который и помешал французским пограничникам добраться до порта Дувра.