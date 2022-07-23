Великобритания: многочасовые очереди в порту Дувра

Многокилометровая пробка образовалась в британском порту Дувра. В пятницу водителям грузовиков и отправляющимся на отдых британцам пришлось провести в очередях на паром во Францию примерно шесть часов. Причина — проверки на границе: после выхода королевства из Евросоюза они усилились, и французские пограничники проводят их на британской стороне Ла-Манша, перед посадкой на паром.

Именно французов администрация порта Дувра и обвинила в сложившейся ситуации: по словам её представителей, Франция не направила в порт дополнительных сотрудников таможни, несмотря на первые выходные школьных каникул, когда пассажиропоток традиционно увеличился.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже заявила, что таких задержек вполне можно было избежать и назвала произошедшее неприемлемым.

В свою очередь французская сторона отрицает свою вину: по словам префекта региона Жоржа-Франсуа Леклера, утром в пятницу произошел "непредвиденный технический инцидент", который и помешал французским пограничникам добраться до порта Дувра.