Переправа из Кале в Дувр действует после "брексита" исправно

«Сегодня здесь, в Кале очень холодно, сыро и ветрено, но портовые власти не испытывают особенных трудностей, - передаёт корреспондент Euronews Джек Паррок. – Проезжает не так много грузовиков и также очень мало легковых машин."

В первый рабочий день после окончательного выхода Великобритании из Евросоюза морская переправа между ними работает спокойно.

Ходят всего 6 паромов вместо обычных 12. Многие компании хотят увидеть, как действуют новые правила на практике, прежде чем отправлять через Ла-Манш свои грузовики. Кроме того, европейские транспортники проявляют осторожность после недавних заторов на границе, вызванных обострением эпидемиологической ситуации.

В декабре тысячи дальнобойщиков застряли на несколько дней на британской стороне.

Крупные порты потратили миллиарды евро на подготовку к торговле после «брексита». Бельгийский Зебрюгге разработал новую систему регистрации грузов:

«Мы также создали компанию для управления платформой данных, чтобы сделать ее видимой и прозрачной, - сказал генеральный директор Том Хотекит. - Это нужно транспортным компаниям, а также полиции, которая пропускают автофургоны. Водитель видит только зелёный свет и зелёные полосы, потому что проверка проводится предварительно. Ещё в Брюсселе или в Люксембурге решается, может ли грузовик, направляющийся в Зебрюгге, проследовать к терминалу».

Увеличение нагрузки может вскоре испытать на себе порт Дублина. Многие дальнобойщики захотят добираться паромом из Ирландии до континента напрямую, чтобы избежать таможенных формальностей в Соединённом Королевстве.