Дувр-Кале: затишье перед бурей?

Первая рабочая неделя нового года в разгаре, а в порту Дувра — непривычно спокойно.

Полиция проверяет у водителей перечень новых документов, в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Если все в порядке, путь через Ла-Манш для них открыт. Дополнительное требование — негативный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Но готовы оказались не все. Некоторым приходится ехать за 50 км от порта в центр тестирования.

Руководство порта предупреждает компании быть наготове.

Мы должны убедиться, что бизнес готов к новым условиям после "брексита", что у компаний не будет проблем с таможенными документами. Я хочу обратиться с ним, пожалуйста, убедитесь, что вы заполнили все необходимые документы перед тем, как отправитесь в порт. Только так можно гарантировать продолжение торговли для всех сторон Даг Баннистер генеральный директор Dover Ports

Виктория Джинг, Euronews:

— Сейчас, когда за моей спиной в порту Дувра стоит полупустой паром, кажется, что все спокойно, но власти уверены - задержки будут. Они организовывают новые центры тестирования, новые зоны контроля вдали от оживленных портов, а также на полгода откладывают новые правила контроля над товарами, прибывающими из ЕС в Великобританию, чтобы дать бизнесу время подготовиться. Но ясно одно - если вы еще не готовы, время уходит.

В Кале пока тоже все спокойно. Но портовые власти говорят, что они хорошо подготовились.

У нас было три года на подготовку. И "брексит" со сделкой или без нее - для нас это было не главное. Потому что как только Великобритания решила покинуть Евросоюз, она стала третьей страной. В общей сложности мы потратили более 13 млн евро на подготовку к "брекситу" Жан-Марк Пюиссо генеральный директор Port Boulogne Calais

Бизнес по обе стороны Ла-Манша внимательно наблюдает за ситуацией. Главные опасения: как новые правила повлияют на работу портов и вернутся ли очереди в ближайшие недели.