Газопровод GIPL: Балтика в центре энергетической безопасности ЕС

Польша и Литва запустили газопровод, получившим название GIPL (Gas Interconnection Poland –Lithuania), который позволит интегрировать страны Прибалтики в общий энергетический рынок ЕС и снизить зависимость от российских поставок.

Церемония открытия, на котором присутствовали президенты Литвы, Польши, Латвии, а также еврокомиссар по энергетике, прошла на газокомпрессорной станции Яунюнай к северо-западу от Вильнюса.

Это особенный день для Литвы и Польши, а также для других наших балтийских соседей – Латвии, Эстонии и Финляндии. Сегодня мы укрепляем нашу энергетическую независимость и усиливаем сопротивление политическому давлению и энергетическому шантажу с Востока. Гитанас Науседа Президент Литвы

Гитанас Науседа сообщил, что у нового газопровода есть связка с СПГ-терминалом в Клайпеде. По словам литовского президента, газ уже в пятницу отправится в Польшу по новой трубе.

По словам исследователя Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимовой, литовско-польская модель диверсификации может не подойти другим европейским странам.

То, что удалось осуществить Литве, не является универсальным планом действий для других европейских стран, просто потому, что масштабы энергетической зависимости от российского газа в таких странах, как Германия или Италия, значительно больше, у этих стран нет такой возможности. Катя Яфимова Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований

Тем не менее за два месяца войны в Украине Германии удалось снизить долю импортируемого газа из России на 20% (с 55 до 35%). На момент вторжения 24 февраля некоторые европейские страны на 100% зависели от российского газа:

Министр экономики Роберт Хабек объявил о начале строительства первой в стране плавучей установки для приёма танкеров с СПГ. Всего планируется запустить 4 регазификационных терминала в устье Эльбы и на побережье Балтики.

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