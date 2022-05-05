Газопровод GIPL: Балтика в центре энергетической безопасности ЕС

Газопровод GIPL: Балтика в центре энергетической безопасности ЕСКомментарии
Польша и Литва запустили газопровод, получившим название GIPL (Gas Interconnection Poland –Lithuania), который позволит интегрировать страны Прибалтики в общий энергетический рынок ЕС и снизить зависимость от российских поставок.
Церемония открытия, на котором присутствовали президенты Литвы, Польши, Латвии, а также еврокомиссар по энергетике, прошла на газокомпрессорной станции Яунюнай к северо-западу от Вильнюса.
Гитанас Науседа сообщил, что у нового газопровода есть связка с СПГ-терминалом в Клайпеде. По словам литовского президента, газ уже в пятницу отправится в Польшу по новой трубе.
По словам исследователя Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимовой, литовско-польская модель диверсификации может не подойти другим европейским странам.
Тем не менее за два месяца войны в Украине Германии удалось снизить долю импортируемого газа из России на 20% (с 55 до 35%). На момент вторжения 24 февраля некоторые европейские страны на 100% зависели от российского газа:
Министр экономики Роберт Хабек объявил о начале строительства первой в стране плавучей установки для приёма танкеров с СПГ. Всего планируется запустить 4 регазификационных терминала в устье Эльбы и на побережье Балтики.
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