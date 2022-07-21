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Италия

"Надеюсь, что Драги пересмотрит своё решение"

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 Кнарик Хачатрян
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Премьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги   -   Авторское право  Roberto Monaldo/LaPresse

Прошение об отставке премьер-министра Италии Марио Драги стало признанием бесплодности его попыток по преодолению разногласий между различными партиями. Итальянцы , собравшиеся у Квиринальского дворца в Риме, не скрывают свою озабоченность происходящим. Почти все опрошенные сожалели по поводу того, что в такой критический момент политики не могут договориться, и выражали надежду на то, что Марио Драги ещё пересмотрит своё решение:

"В настоящее время у Италии есть большая проблема, которая, безусловно, связана с кризисом правительства, а также с нашими европейскими партнерами. Поэтому я искренне надеюсь, что Драги пересмотрит свое решение, и что это правительство сможет действовать, в противном случае ситуация станет критической для Италии в ближайшее время. Это очень плохо для Италии".

"У нас и так уже кризис налицо, война, пандемия... Короче, я верю в Драги, которого, на мой взгляд, ещё и очень уважают в Европе. Как итальянка, я очень переживаю, мне очень жаль, я и представить не могла, что наши политики зайдут так далеко".

В случае досрочных выборов к власти в стране могут прийти ультраправые. В среду Драги пытался спасти правительство, призвав ссорящихся членов коалиции отложить в сторону свои обиды ради интересов страны.