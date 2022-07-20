Сенат поддержал Драги, но коалиция фактически распалась

Правительство Марио Драги вновь получило поддержку верхней палаты итальянского парламента. Но перевес оказался небольшим, и в процедуре приняли участие меньше половины сенаторов. Бойкотировали голосование сразу три партии, входящие в правящую коалицию: "Движение 5 звёзд", "Вперёд, Италия" и "Лига".

В четверг такая же процедура запланирована в нижней палате. Аналитики не исключают, что, независимо от её исхода, Драги вновь подаст прошение об отставке, поскольку правящая коалиция фактически распалась.

На прошлой неделе глава кабинета уже заявлял о намерении покинуть пост — после того, как популисты из "5 звёзд" выступили против законопроекта о компенсациях гражданам за инфляцию и растущие цены на энергию. Но тогда прошение отклонил президент Италии Серджо Матарелла. Именно глава государства будет решать, как поступить в нынешней ситуации: назначить техническое правительство или объявлять о досрочных выборах в октябре.