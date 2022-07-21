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мир

ЕЦБ объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,5%

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 Euronews
ЕЦБ объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,5%
Авторское право  Michael Probst/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Во Франкфурте приняли историческое решение. Впервые за 11 лет Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов: с 0% до 0,5%.

Регулятор под руководством Кристин Лагард намерен таким образом бороться с рекордной инфляцией, уровень которой составил в июне 8,6%.

Времена отрицательных процентных ставок по депозитам в зоне евро на этом закончатся (на сегодняшний день эта ставка составляла -0,5%): это также конец относительно доступных ипотечных кредитов для жителей еврозоны. Ставка по краткосрочным кредитам теперь составляет 0,75%.

Смена курса в денежной политике сопряжена с риском рецессии на фоне войны в Украине. На европейскую экономику также негативно сказывается правительственный кризис в Италии. Отставка Марио Драги, который ранее возглавлял ЕЦБ, привела к падению основного индекса Миланской биржи. Из-за политической неопределённости будет увеличиваться стоимость обслуживания национального долга Италии.

В сентябре ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки ЕЦБ. Таким образом он следует мировой тенденции: Банк Англии 6 раз поднимал свою процентную ставку за последние полгода. Ожидается, что к концу года ключевая ставка ФРС США может составить 3,5 %.