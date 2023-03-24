Акции европейских банков падают

Акции европейских банков заметно упали по итогам пятничных торгов. В первую очередь пострадал немецкий Deutsche Bank. Руководство объявило о намерении выкупить непривилегированные облигации на 1,5 млрд долларов до наступления сроков их погашения, что вызвало заметные опасения. В итоге акции «Дойче банка» упали на франкфуртской бирже на 9%.

Индексы европейских площадок снизились в среднем на полтора процентных пункта.

Инвесторы всё ещё очень серьёзно обеспокоены ситуацией после краха двух крупных американских банков и падением швейцарского Credit Suisse.

Глава Евроцентробанка Кристин Лагард, лидеры Германии и Франции на неделе выступили с ободряющими призывами, заявляя, что катастрофа 2008 года в нынешних условиях повториться не может; но это не очень убедило игроков.