Форум в Давосе завершен

В Давосе завершился Всемирный экономический форум.

Ежегодная встреча политиков, представителей бизнеса и международных организаций проходила в условиях стремительного роста цен и энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину в феврале прошлого года.

В ходе заключительной сессии форума две его участницы - директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выразили осторожную надежду, что серьезной рецессии удастся избежать.

"Улучшилась ситуация с инфляцией. Похоже, она начала двигаться в правильном направлении, то есть снижаться. В частности, это касается базовой инфляции. Улучшились и перспективы Китая в плане ускорения роста", - сказала глава МВФ.

Георгиева также отметила, что конфликт в Украине нельзя рассматривать как региональный, поскольку по своему влиянию он относится к глобальным. По ее словам, российское вторжение уничтожило "дивиденды мира", которыми мы наслаждались три десятилетия".

По мнению Кристин Лагард, руководители центральных банков не должны ослаблять борьбу с инфляцией, даже несмотря на то, что рост цен, по всей видимости, прошел пиковый уровень.

"Сейчас мы входим в год, в котором, я надеюсь, бизнес, правительства и потребители будут придерживаться решительного подхода к осуществлению переходных процессов, которые должны произойти", - сказала глава ЕЦБ.

В Давос приехали и экоактивисты, в том числе глава движения "Пятницы ради будущего" Грета Тунберг. Они провели марш протеста и запустили онлайн-петицию с требованием к энергетическим компаниям остановить новые проекты по добыче нефти, газа или угля, пригрозив в случае отказа судебными исками.