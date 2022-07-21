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мир

Маттарелла принял отставку Драги

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 Кнарик Хачатрян
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Президент Италии Серджо Маттарелла объявляет о роспуске итальянского парламента, 21 июля 2022 года
Президент Италии Серджо Маттарелла объявляет о роспуске итальянского парламента, 21 июля 2022 года   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Он объявил об этом официально в четверг, добавив, что Драги останется главой временного правительства вплоть до проведения досрочных парламентских выборов. При этом Маттарелла призвал все партии и движения проявить сознательность в нынешней нелёгкой как внутренней, так и внешней геополитической ситуации.

"Общеизвестно, что правительство с роспуском парламента и назначением новых выборов сталкивается с ограничениями в своей деятельности, - сказал Маттарелла. - Но  в любом случае у него есть инструменты для реагирования на нынешние потребности и  те, которыевозникнут в будущем. Должен подчеркнуть, что переживаемый нами период не позволяет делать какие-либо перерывы во внедрение мер, необходимых для противодействия последствиям экономического и социального кризиса, и в особенности в росте инфляции".

Марио Драги подал прошение об отставке во второй раз. Первое было президентомМаттарелой отклонено. На такие шаги Драги вынудила потеря поддержки трёх партий, входящих в правящую коалицию. В среду премьер ещё пытался пересмотретьсвой решение об отставке, поставив условием для всех членов коалиции- как правых, так и левых - договориться об общей программе. Но этого добиться не удалось.

По данным последних опросов, в результате досрочных выборов следующим премьер-министром может стать представитель крайне-правого крыла итальянской политики.