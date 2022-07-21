Драги снова подал прошение об отставке

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в четверг президенту страны Серджо Маттарелле новое прошение об отставке. Выступая утром в нижней палате парламента, он попросил прервать заседание и сообщил, что отправляется к главе государства.

"Я прошу приостановить заседание, потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить__о своих намерениях", - сказал Драги.

Президент принял прошение к сведению и поручил правительству выполнять текущие обязанности.

Накануне Сенат выразил премьеру доверие, но с минимальным числом голосов. В голосовании приняли участие менее половины сенаторов при отказе от участия сразу трех партий - "Движения "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", входящих в правящую коалицию.

На прошлой неделе Драги уже подал в отставку, но она была отклонена президентом, поскольку формально правительство не утрачивало поддержку парламентского большинства.

К нынешнему кризису власти привел отказ одной из правящих партий - Движения "5 звезд" - от голосования по законопроекту о компенсациях гражданам за инфляцию, положения которого не устраивали ее представителей.