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Великобритания

Битва за Даунинг-стрит: Сунак или Трасс

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 Alexander Kazakevich
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Коллаж: Лиз Трасс и Риши Сунак
Коллаж: Лиз Трасс и Риши Сунак   -   Авторское право  AP Photo/Alastair Grant; AP Photo/Alberto Pezzali, File

В Великобритании определились финалисты гонки за лидерство правящей Консервативной партии. Победитель также сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Наибольшее число голосов депутатов тори – 137 – набрал экс-глава минфина Риши Сунак, действующая глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс отстаёт на 24 голоса. Из борьбы выбыла Пенни Мордонт, занимавшая ранее пост министра обороны.

В случае, если Сунак возглавит кабмин, он обещает проводить радикальные реформы, следуя примеру Маргарет Тэтчер. Его победу вырвет его соперница Трасс, она намерена снизить налоги и обеспечить экономический рост.

"Я помог этой стране пройти через невероятные испытания за последние несколько лет. Я поддерживал тех, кто нуждается в помощи государства, мы ввели отпуск с сохранением 80% зарплаты во время пандемии, это то, что граждане могут ожидать от меня в будущем," – заявил Сунак.

Трасс полагает, что именно она идеальный кандидат для того, чтобы оказаться на Даунинг-стрит: "Я могу без промедления взяться за решение проблем и добиться успеха".

Последнее слово остаётся за рядовыми членами Консервативной партии. Ожидается, что в решающем голосовании, которое состоится 5 сентября, примут участие 160 тысяч человек. Теледебаты между двумя финалистами пройдут 25 июля.

Выступая с прощальной речью перед парламентариями в свойственной только ему манере, Борис Джонсон посоветовал будущему премьеру продолжать помогать Украине, укреплять альянс с амерканцами, делать экономику ещё более либеральной и превратить в Великобританию в "лучшее место для жизни и инвестиций".