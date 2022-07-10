Сотни людей собрались у здания Белого дома в Вашингтоне с требованием к президенту США Джо Байден принять более действенные меры по защите права на аборт. 24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. Президент Джо Байден осудил решение Верховного суда и призвал членов Конгресса США принять федеральный закон, гарантирующий женщинам право на аборты.

По оценкам американского института Гаттмахера, в перспективе запрет на прерывание беременности может быть установлен в 26 штатах, где проживают 58% американок детородного возраста.