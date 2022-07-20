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Греция

Греция готовит энергетические проекты на долгосрочную перспективу

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Греция готовит энергетические проекты на долгосрочную перспективу
Греция готовит энергетические проекты на долгосрочную перспективу   -   Авторское право  Euronews/ΑΔΜΗΕ

В ожидании "зимы без газа" Греция, как и другие европейские страны, готовится к преодолению возможных трудностей. Руководство страны подготовило несколько проектов. Особую важность придают энергетическим связям с соседями, причём стараются организовать дело так, чтобы цены не сильно росли.

Манос Манусакис, глава Государственной энергетической корпорации Греции:

"Греческие сети взаимосвязаны с энергосистемами всех соседних стран и Италии. Сейчас строится второе соединение с Болгарией, которое удвоит возможности обмена между двумя странами. Проект будет завершен в начале 2023 года, и мы считаем, что он поможет справиться с потенциальными трудностями зимой. Поток электроэнергии подчинён рыночному алгоритму. Каждый день энергия перетекает оттуда, где она дешевле, туда, где она дороже — на пользу конечного потребителя".

Уже идёт строительство подводной линии электропередачи на Кипр, а далее кабель должен пойти в Израиль. При этом не исключается, что при необходимости по этой линии Греция тоже сможет получать энергию.

Манос Манусакис, глава Государственной энергетической корпорации Греции:

"Предполагается, что энергия пойдёт из Европы на Кипр и на Ближний Восток. Очевидно, есть и возможность обратных поставок, из Израиля в Европу, и такой вариант мы обсуждаем".

В долгосрочной перспективе Греция возлагает большие надежды на транспортировку "зелёного" электричества из Северной Африки: в странах региона, по данным Афин, избыток солнечной и ветровой энергии. В следующем десятилетии ожидают прокладки подводного кабеля в Египет, также через Кипр.