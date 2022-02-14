Alpgrids: европейский проект по созданию локальных электросетей

В изолированной долине во французском горном массиве Веркор электроэнергия производится локально. Небольшая электросеть, питающаяся из возобновляемых источников, охватывает здесь 38 семей.

В том числе семью Давида Вьё. Солнечные панели были установлены у него на ферме в рамках проекта Alpgrids, задача которого обеспечит энергетическую автономию изолированным горным районам. Давид доволен тем, что муниципальная ассоциация производителей электричества обеспечивает его бесперебойной электроэнергией и защищает от резких скачков цен на нее:

«С обычной электросетью мы сталкивались с перебоями. А теперь при производстве электроэнергии локально мы рассчитываем больше с ними не сталкиваться».

В рамках проекта Alpgrids создано семь пилотных минисетей в альпийском регионе: во Франции, Италии, Германии, Австрии и Словении.

Общая стоимость проекта — миллион 880 тыс. евро. Все они получены из фонда регионального развития ЕС. В проекте принимают участие 12 организаций-партнёров. В некоторых странах эти минисети функционируют совершенно автономно, без подключения к общей электросети. Во Франции такой вариант не предусмотрен законом.

Гийом Бонтрон, сотрудник «Национальная компания Роны», участвующей в проекте, отвечает за оптимальное использование микросети в рамках общей сети:

«Коллективное потребление энергии предполагает использование энергии, произведенной локально, всеми остальными пользователями сети. Мы хотим создавать не отдельную галльскую деревню, а еще один источник энергии, который может быть полезен для сети в целом, помогая решать потенциальные проблемы».

Муниципальная ассоциация возникла по инициативе трех мэров, пожелавших развивать зеленую энергетику на локальном уровне. Сейчас в ней участвуют 6 муниципалитетов. Сейчас планируется установить солнечные панели на крыше этого дома культуры, располагающегося в закрытом монастыре ХII в. Но планы этим не ограничиваются.

«Наша задача — найти новые места для электрогенерации, говорит заместитель председателя ассоциации Алэн Венсан, — потому что мы хотим, чтобы к нам присоединились еще где-то 350 потребителей. Всего в шести муниципалитетах проживают от 700 до 750 человек».

Проект Alpgrids рассматривает возможность постройки новых микросетей в других регионах Европы.