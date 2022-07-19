English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

В Иране обсуждают поставки украинского зерна

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото   -   Авторское право  AP Photo

Встреча на высшем уровне в Тегеране: Эбрахим Раиси принимает Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Одной из тем переговоров станет вывоз украинского зерна из заблокированных портов на Чёрном море при посредничестве Анкары. Ранее в Минобороны России заявляли, что стороны близки к соглашению.

Для российского лидера это вторая зарубежная поездка после начала вторжения в Украину и последовавших западных санкций.

Мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетия назад. Конечно, нет, наоборот, осознавая колоссальный объём трудностей, которые стоят перед нами, мы будем интенсивно и грамотно искать новые решения.
Владимир Путин
Президент РФ

По заявлению властей Харьковской области, за последние сутки 5 мирных жителей были госпитализированы с ранениями, полученными в результате российских обстрелов, 1 человек скончался.

Украинские власти также сообщают о новых ракетных ударах по Одесской области, пострадали шесть человек, среди них 1 ребёнок.

Накануне в своём видеообращении Владимир Зеленский прокомментировал кадровые чистки в рядах украинских силовиков.Глава государства внёс в Верховную Раду проект постановления об увольнении генпрокурора и главы СБУ.

Происходит кадровая ревизия Службы безопасности Украины. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Это разные уровни, разные направления, но претензии схожи — неудовлетворительные результаты работы.
Владимир Зеленский
Президент Украины

Елена Зеленская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном. По информации Associated Press, во вторник состоится её встреча с первой леди США Джилл Байден, а в среду супруга президента Украины выступит перед американскими конгрессменами.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.