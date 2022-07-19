В Иране обсуждают поставки украинского зерна

В Иране обсуждают поставки украинского зернаКомментарии
Встреча на высшем уровне в Тегеране: Эбрахим Раиси принимает Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Одной из тем переговоров станет вывоз украинского зерна из заблокированных портов на Чёрном море при посредничестве Анкары. Ранее в Минобороны России заявляли, что стороны близки к соглашению.
Для российского лидера это вторая зарубежная поездка после начала вторжения в Украину и последовавших западных санкций.
По заявлению властей Харьковской области, за последние сутки 5 мирных жителей были госпитализированы с ранениями, полученными в результате российских обстрелов, 1 человек скончался.
Украинские власти также сообщают о новых ракетных ударах по Одесской области, пострадали шесть человек, среди них 1 ребёнок.
Накануне в своём видеообращении Владимир Зеленский прокомментировал кадровые чистки в рядах украинских силовиков.Глава государства внёс в Верховную Раду проект постановления об увольнении генпрокурора и главы СБУ.
Елена Зеленская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном. По информации Associated Press, во вторник состоится её встреча с первой леди США Джилл Байден, а в среду супруга президента Украины выступит перед американскими конгрессменами.
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