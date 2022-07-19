В Иране обсуждают поставки украинского зерна

Встреча на высшем уровне в Тегеране: Эбрахим Раиси принимает Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Одной из тем переговоров станет вывоз украинского зерна из заблокированных портов на Чёрном море при посредничестве Анкары. Ранее в Минобороны России заявляли, что стороны близки к соглашению.

Для российского лидера это вторая зарубежная поездка после начала вторжения в Украину и последовавших западных санкций.

Мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетия назад. Конечно, нет, наоборот, осознавая колоссальный объём трудностей, которые стоят перед нами, мы будем интенсивно и грамотно искать новые решения. Владимир Путин Президент РФ

По заявлению властей Харьковской области, за последние сутки 5 мирных жителей были госпитализированы с ранениями, полученными в результате российских обстрелов, 1 человек скончался.

Украинские власти также сообщают о новых ракетных ударах по Одесской области, пострадали шесть человек, среди них 1 ребёнок.

Накануне в своём видеообращении Владимир Зеленский прокомментировал кадровые чистки в рядах украинских силовиков.Глава государства внёс в Верховную Раду проект постановления об увольнении генпрокурора и главы СБУ.

Происходит кадровая ревизия Службы безопасности Украины. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Это разные уровни, разные направления, но претензии схожи — неудовлетворительные результаты работы. Владимир Зеленский Президент Украины

Елена Зеленская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном. По информации Associated Press, во вторник состоится её встреча с первой леди США Джилл Байден, а в среду супруга президента Украины выступит перед американскими конгрессменами.

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