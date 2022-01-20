Еврокомиссия начинает процедуру штрафных санкций в отношении Польши за невыполнение решения Европейского суда о закрытии угольной шахты «Туров». За каждый день работы предприятия Варшаву обязали выплачивать по полмиллиона евро. Эти деньги собираются вычитать из полагающихся Польше выплат по линии Евросоюза.

Первый платёж, который Брюссель удержит из польских средств, составляет более 15 млн евро, — сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари:

«Срок выполнения самого первого требования о выплате, которое Комиссия направила польским властям 10 ноября, истёк вчера — закончились выделенные на это 45 + 15 дней. Таким образом, мы переходим к следующей процедуре в соответствии с правилами финансового регулирования, к так называемому взаимозачету».

Европейский суд постановил заморозить работу шахты «Туров» в качестве обеспечительной меры по иску Чехии, которая требует закрыть рудник из-за загрязнения окружающей среды. На этой неделе в Варшаве и Праге объявили, что близки к досудебному соглашению и иск может быть отозван в ближайшее время.