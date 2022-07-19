В Испании эвакуируются жители десятков деревень

На северо-западе Испании полностью эвакуированы жители более чем 30 городков и деревень — около 6 тысяч человек. Они оказались в районе распространения нового пожара. Людей, покинувших свои дома, отправили в центры временного размещения.

Жители десятков городков эвакуированы и в Кастилии. В Галисии перекрыто важное шоссе, соединяющее города на севере Испании.

Жертвами пожаров в стране стали по меньшей мере два человека, выгорело 25 тысяч гектаров леса.

За минувшие пару недель огонь уничтожил в 3-4 раза больше леса, чем в среднем за тот же период в прошлые годы. Таковы данные наблюдений европейской спутниковой системы "Коперник".

На западе Франции, в регионе Жиронда, пожарным не удаётся справиться с масштабным пожаром, который быстро распространяется по сухим сосновым лесам. Из этого района эвакуировались уже почти 40 тысяч человек, как местных жителей, так и туристов, приехавших на Атлантическое побережье. Ещё один очаг угрожает виноградникам региона Медок под Бордо.

В Бретани сильный пожар, вспыхнувший в ночь на вторник, за несколько часов выжег около 150 гектаров. Всего во Франции, по данным спутниковых наблюдений, около четырёх десятков крупных и сравнительно небольших очагов возгорания.