English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

В Испании эвакуируются жители десятков деревень

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
В Испании пожары уничтожили уже более 25 тыс га леса
В Испании пожары уничтожили уже более 25 тыс га леса   -   Авторское право  Emilio Morenatti/The Associated Press

На северо-западе Испании полностью эвакуированы жители более чем 30 городков и деревень — около 6 тысяч человек. Они оказались в районе распространения нового пожара. Людей, покинувших свои дома, отправили в центры временного размещения.

Жители десятков городков эвакуированы и в Кастилии. В Галисии перекрыто важное шоссе, соединяющее города на севере Испании.

Жертвами пожаров в стране стали по меньшей мере два человека, выгорело 25 тысяч гектаров леса.

За минувшие пару недель огонь уничтожил в 3-4 раза больше леса, чем в среднем за тот же период в прошлые годы. Таковы данные наблюдений европейской спутниковой системы "Коперник".

На западе Франции, в регионе Жиронда, пожарным не удаётся справиться с масштабным пожаром, который быстро распространяется по сухим сосновым лесам. Из этого района эвакуировались уже почти 40 тысяч человек, как местных жителей, так и туристов, приехавших на Атлантическое побережье. Ещё один очаг угрожает виноградникам региона Медок под Бордо.

В Бретани сильный пожар, вспыхнувший в ночь на вторник, за несколько часов выжег около 150 гектаров. Всего во Франции, по данным спутниковых наблюдений, около четырёх десятков крупных и сравнительно небольших очагов возгорания.