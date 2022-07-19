Сильный пожар на окраине Лондона

Несколько домов сгорело в результате сильного пожара, вспыхнувшего на окраине восточного Лондона. Инцидент произошел в небольшой деревне Веннингтон с населением около 300 человек. Для борьбы с огнем были направлены 15 пожарных машин и около 100 сотрудников лондонской пожарной команды. Пламя охватило несколько зданий и прилегающие пастбища, которые были полностью выжжены. Это произошло в самый жаркий день в Великобритании, когда температура в аэропорту Хитроу достигла 40,2C. Возможно с этим и связано возгорание.