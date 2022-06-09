В Эстонии появился заповедник для интровертов

Эcтонский писатель Вальдур Микита открыл первую в мире заповедную зону для интровертов. Обитель расположена в Суислепе, на берегу реки Ыхне, в сорока двух километрах от города Вильянди. Здесь любители тишины могут уйти от суеты и побыть наедине с собой. Резиденция - дом детства Вальдура Микиты. По словам писателя, сейчас все больше некогда тихих мест становятся слишком шумными.

Вальдур Микита, писатель: "Именно поэтому нам нужен спокойный уголок, где интроверты смогли бы размышлять в одиночестве и получать от этого удовольствие, гулять, думать о каких-то важных в жизни вещах. На мой взгляд Суислепа - подходит для такого пристанища.".

В Эстонии чудесная природа и немало замечательных мест, но люди о них забыли, объясняет Вальдур. Если в этой обители будет слишком много посетителей, Вальдур подыщет для интровертов что-то другое.

Вальдур Микита, писатель: "Нам стоит переосмыслить подход к имеющимся у нас красивым участкам, найти для них какую-то новую функцию. Я полагаю, эксперимент с зоной для интровертов может стать отправной точкой для того, чтобы наши окраины изменились".

Первым мероприятием в обители для интровертов стала презентация новой книги Вальдура Микиты "Путешественник по мыслям" - произведение полное надежд и дум о бытии на Земле и небе.