США: обнародованное видео из школы Ювальда вызвало возмущение

США: обнародованное видео из школы Ювальда вызвало возмущениеКомментарии
Запретить в США продажу штурмовых винтовок, применённых в ходе массовых расстрелов последних месяцев, потребовали в среду те, кто потеряли близких. Десятки человек собрались перед Капитолием в Вашингтоне, чтобы призвать законодателей положить конец вооружённому насилию, практически каждый день уносящему жизни.
19 детей и два учителя стали жертвами 18-летнего убийцы в школе Ювальда в Техасе 24 мая. Толчком для манифестантов стало обнародованное во вторник видео школьной камеры наблюдения. На нём полицейские больше часа мешкают в коридоре прежде, чем ликвидировать стрелка. Всё это время слышны выстрелы в классах.
В 1994 году Конгресс принял 10-летний запрет на штурмовые винтовки и некоторые магазины большой ёмкости. Но законодатели позволили ему истечь в 2004 году, с тех пор продажи этого вида оружия резко возросли.
После расстрела в Ювальде президент Джо Байден призвал законодателей снова запретить штурмовые винтовки или хотя бы повысить минимальный возраст для их покупки с 18 до 21 года. Но республиканцы, считающие, что такое ограничение противоречит конституционному праву на ношение оружия, отказались принять предложение Байдена.