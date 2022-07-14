США: обнародованное видео из школы Ювальда вызвало возмущение

Запретить в США продажу штурмовых винтовок, применённых в ходе массовых расстрелов последних месяцев, потребовали в среду те, кто потеряли близких. Десятки человек собрались перед Капитолием в Вашингтоне, чтобы призвать законодателей положить конец вооружённому насилию, практически каждый день уносящему жизни.

19 детей и два учителя стали жертвами 18-летнего убийцы в школе Ювальда в Техасе 24 мая. Толчком для манифестантов стало обнародованное во вторник видео школьной камеры наблюдения. На нём полицейские больше часа мешкают в коридоре прежде, чем ликвидировать стрелка. Всё это время слышны выстрелы в классах.

Мне неловко было смотреть это видео. Полицейские там смеются. Вы видите, как парни потирают руки, что-то пишут в своих телефонах. Им не хватает тактики, они должны были действовать быстрее. Знаете, они могли бы многое сделать лучше, и это меня смущает. Именно поэтому они не хотели, чтобы видео было обнародовано, но теперь оно вышло... Хавьер Казарес отец Джеки, погибшей во время массовой стрельбы в школе Ювальда

В 1994 году Конгресс принял 10-летний запрет на штурмовые винтовки и некоторые магазины большой ёмкости. Но законодатели позволили ему истечь в 2004 году, с тех пор продажи этого вида оружия резко возросли.

После расстрела в Ювальде президент Джо Байден призвал законодателей снова запретить штурмовые винтовки или хотя бы повысить минимальный возраст для их покупки с 18 до 21 года. Но республиканцы, считающие, что такое ограничение противоречит конституционному праву на ношение оружия, отказались принять предложение Байдена.