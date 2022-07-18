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мир

Жара: Великобритания ждёт рекорда

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Во Франции и Великобритании ждут пика жары в ближайшие дни
Во Франции и Великобритании ждут пика жары в ближайшие дни   -   Авторское право  LOIC VENANCE/AFP

В Великобритании впервые в истории температура воздуха может достичь 40°C. Власти страны предупреждают о "риске для жизни" подданных королевства. Действующий рекорд — чуть меньше 39°C — был зафиксирован три года назад.

В рамах чрезвычайных мер сокращают учебный день в школах, меняют режим работы больниц и расписание транспорта.

"Нам погода нравится, но мы просто опасаемся возможных последствий. Поэтому стараемся вести себя благоразумно, много пить и быть в тени. Надеюсь, что так мы сможем и получить максимум удовольствия, и избежать неприятностей".

Во Франции в начале недели также ожидают пика жары — практически на всей территории страны. В 15 департаментах объявлен "красный" уровень опасности. Там столбик термометра уже поднимается выше 40°C.

Врачам и спасателям помогают добровольцы: такая жара означает возможные проблемы даже для здоровых людей.

Клео Дюпре, волонтёр Красного Креста:

"Мы привозим воду и немного еды. Мы здесь, чтобы поддерживать, предотвращать, информировать людей и сообщать экстренным службам, если что-то заметим".

А в Испании в понедельник сообщили, что эта волна пошла на спад. Она унесла жизни 360 человек. Но похолодание лишь относительное: в ряде мест температура достигала 45°C, теперь будет "просто" за 30°C. Кроме того, метеорологи не исключают возвращения экстремальной жары как минимум в масштабах отдельных регионов.