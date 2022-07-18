20 лет спустя: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

20 лет спустя они сказали друг другу "да": Дженифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе.

Актёры познакомились на съёмках в начале нулевых, звёздная свадьба должна была состояться в 2003-м, год спустя они расстались. Пара возобновила отношения в прошлом году и объявила о помолвке в апреле.

Все пятеро детей Лопес и Аффлека от предыдущих браков присутствовали на скромной церемонии.

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