20 лет спустя: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

20 лет спустя: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженилисьКомментарии
Euronews
Авторское право Jordan Strauss/2022 Invision-
20 лет спустя они сказали друг другу "да": Дженифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе.
Актёры познакомились на съёмках в начале нулевых, звёздная свадьба должна была состояться в 2003-м, год спустя они расстались. Пара возобновила отношения в прошлом году и объявила о помолвке в апреле.
Все пятеро детей Лопес и Аффлека от предыдущих браков присутствовали на скромной церемонии.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.