Афганистан: талибы прокомментировали инцидент на свадьбе

Представитель талибов Забихулла Муджахид прокомментировал трагический инцидент на свадьбе в Афганистане в провинции Нангархар. На праздничном мероприятии, когда зазвучала музыка, на гостей было совершено нападение. Неизвестные потребовали остановить музыку, а потом открыли огонь. По меньшей три человека погибли. Десять получили ранения.

По словам Муджахида, злоумышленники в личных целях прикрылись названием "Талибан" (террористическая организация, действие которой запрещено в России).

Забихулла Муджахид, представитель движения "Талибан": "Что касается произошедшего в Нангархаре. Расследование продолжается. Пока не ясно, как все случилось. Что это было? Личная вражда, или нет. Люди в Исламском эмирате не имеют права отказывать кому-либо в музыке или в чем-либо, можно только попытаться убедить".

Сообщается, что двое из трех нападавших арестованы и предстанут перед судом. Еще один разыскивается.

Во времена прежнего правления талибов (в период с 1996 по 2001) музыка в Афганистане была запрещена. Новые власти пока не издали подобного указа, однако нынешнее руководство по-прежнему не одобряет использование музыки при проведении мероприятий.