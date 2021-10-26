Япония: свадьба принцессы Мако

В японской императорской семье - свадьба. Принцесса Мако - дочь Фумихито, младшего брата императора Нарухито - выходит замуж за своего возлюбленного, простолюдина Кея Комуро, который был раньше её однокурсником.

Церемония проходит скромно, без традиционных ритуалов, так как общственное мнение в Стране Восходящего солнца не одобряет такой выбор. Кроме того, бракосочетанию предшествовал финансовый скандал вокруг матери жениха, что ещё больше усугубило ситуацию.

По традиции, после свадьбы Мако лишится титула принцессы и всех привилегий. Она отказалась также от выплаты в $1,35 млн от правительства за потерю статуса ради замужества. Молодые собираются начать новую жизнь в Нью-Йорке, где Кей Кмуро работает в юридической фирме.