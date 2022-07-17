На севере Греции разбился украинский транспортный самолет

Украинский транспортный самолет Ан-12 разбился на севере Греции в 40 километрах от аэропорта города Кавала. По данным греческих СМИ, на борту находились 8 членов экипажа, самолет выполнял транспортный рейс из Сербии в Иорданию и перевозил 12 тонн опасного груза, в основном боеприпасов. Местные власти заявляют, что точной информации о грузе пока нет.

Район крушения самолета оцеплен. Филлипос Анастадиадис, мэр общины Пангеон, входящей в периферию Кавала, сообщил, что крушение произошло на территории между двумя населенными пунктами, после чего начался пожар, затем прогремели взрывы, местные жители получили оповещение с рекомендацией держать окна закрытыми и отключить кондиционеры.

Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавала. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Предполагается, что при снижении он зацепил линию электропередачи, из-за чего весь район остался без света.