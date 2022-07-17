English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Греция

На севере Греции разбился украинский транспортный самолет

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Место крушения АН-12 на севере Греции
Место крушения АН-12 на севере Греции   -   Авторское право  Giannis Papanikos/AP

Украинский транспортный самолет Ан-12 разбился на севере Греции в 40 километрах от аэропорта города Кавала. По данным греческих СМИ, на борту находились 8 членов экипажа, самолет выполнял транспортный рейс из Сербии в Иорданию и перевозил 12 тонн опасного груза, в основном боеприпасов. Местные власти заявляют, что точной информации о грузе пока нет.

Район крушения самолета оцеплен. Филлипос Анастадиадис, мэр общины Пангеон, входящей в периферию Кавала, сообщил, что крушение произошло на территории между двумя населенными пунктами, после чего начался пожар, затем прогремели взрывы, местные жители получили оповещение с рекомендацией держать окна закрытыми и отключить кондиционеры.

Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавала. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Предполагается, что при снижении он зацепил линию электропередачи, из-за чего весь район остался без света.