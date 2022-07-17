Разбившийся в Греции АН-12 перевозил в Бангладеш сербское оружие

Разбившийся на севере Греции украинский транспортный самолет Ан-12 перевозил осветительные и учебные мины сербского производства всего около 12 тонн вооружений, предназначенных для Бангладеш, самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Ниш - Амман - Эр-Рияд - Ахмадабад - Дакка.

Об этом сообщил министр обороны Сербии Небойша Стефанович: "Самолет АН-12 принадлежал украинской компании Meridian. К сожалению, согласной доступной информации, все восемь членов экипажа погибли в результате крушения".

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы и тушение пожара. Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовали закрыть окна и отключить кондиционеры.

"Мы увидели яркую вспышку, след которой опускался с неба на землю в районе замка, но мы думали, что это китайский фонарик. Но мы потом мы увидели огонь и поняли что произошла авиа катастрофа, но до этого мы были очень напуганы, у нас есть дети, мы все кричали от страха", - говорит местная жительница.

Самолет разбился в 40 километрах от аэропорта города Кавала. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей, после чего получил разрешение на аварийную посадку. Над полуостровом Афон самолет совершил разворот для захода на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем.