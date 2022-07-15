Европа: палящее солнце и пожары

Южная Европа под палящим солнцем и в дыму пожаров переживает чрезвычайно тяжёлые времена. В Португалии в пятницу более 2000 пожарных все ещё боролись с 4 крупными пожарами, бушующими на севере и в центре страны. От них погиб по меньшей мере 1 человек, около 60 получили ранения и ожоги разной степени тяжести. С начала года зона выжженной земли в Португалии достигла 30 тысяч гетаров, что на 68% больше, чем в прошлом году.

Касас-де-Миравете, Касерес / Испания

В Испании ситуация не намного лучше. В Касересе, по другую сторону границы, пожары уничтожили более 6,5 тысяч гектаров леса и кустарников; пламя угрожает перекинуться на национальный парк Монфрагуэ. Из опасной зоны эвакуированы 30 человек.

Казо, Ла-Тест-де-Бюш /Франция

На юго-западе Франции тысяча пожарных и 10 противопожарных самолётов и вертолётов пытаются сдержать два очага возгорания в районе Бордо. Эвакуированы более 11 тысяч человек. Со вторника сгорело около 7,3 тысяч гектаров леса.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил пожарных за их работу, а также за проявленную европейскую солидарность: этим механизмом помощи смогли воспользоваться Испания, Португалия, Албания и Хорватия.

Шибеник /Хорватия

В Хорватии пожар уничтожил 3,3 тысяч гектаров леса.

Фериза, Сароникос / Греция.

Пылаепт огонь и в лесах Греции. Сильный ветер способсвует распространению огня в районах к юго-востоку от Афин и на острове Крит. Власти распорядились об эвакуации жителей ....