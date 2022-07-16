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Саудовская Аравия

Саудовская встреча Байдена

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 Кнарик Хачатрян
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Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман
Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман   -   Авторское право  Mandel Ngan/AFP

Президент США Джо Байден покинул Саудовскую Аравию, завершив своё  первое ближневосточное турне. В субботу президентский борт Air Force One покинул аэропорт Джидды и направился в Соединённые Штаты. 

Визит Байдена, направленный на возобновление связей с богатой нефтяной монархией Персидского залива, длился менее суток и был отмечен весьма противоречивыми моментами его встречи с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

В речи, произнесенной в Джидде на саммите с участием шести членов Совета сотрудничества стран Персидского залива (Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Омана, Кувейта и Бахрейна), а также Египта, Иордании и Ирака, Байден заявил, что его страна "не отвернётся" от Ближнего Востока.

 _"_Мне только сейчас становится ясно, насколько тесно американские интересы переплетены с успехами на Ближнем Востоке. Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Мы постараемся развивать это направление под активным и принципиальным американским руководством", - сказал президент США, пообещав выделить 1 млрд долларов на поддержку "краткосрочной и долгосрочной" продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Со своей стороны, наследный принц Мохаммед бин Салман заявил, что Саудовская Аравия увеличит добычу нефти максимум до 13 млн баррелей в день. Но подчеркнул, что его страна не сможет сделать больше этого, чтобы удовлетворить возросший спрос на "чёрное золото" в условиях глобального энергетического кризиса.

Видеокадры запечатлели приветствие Байдена и бин Салмана: вместо рукопожатия они стукнулись кулаками. Наследный принц встречал президента США на пороге королевского дворца Ас-Салам. Здесь потом и прошли их переговоры за закрытыми дверями.

Разведка США считает, что Мохаммед бин Салман был вдохновителем убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году. Байден ранее неоднократно критиковал Эр-Рияд за нарушения прав человека. Ряд американских политиков, в том числе и однопартийцев-демократов выступали против встречи президента с саудовским наследным принцем.

На спешно организованном в пятницу вечером брифинге для прессы, Байден заявил, что упомянул о деле Хашогджи "в самом начале" своей встречи с бин Салманом, де-факто стоящим у руля богатой монархии.