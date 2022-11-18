США рекомендуют предоставить иммунитет Мохаммеду бин Салману

Правительство США рекомендует предоставить судебный иммунитет наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману по делу об убийстве Джамаля Хажогджи. Госдепартамент направил соответствующее послание Федеральному окружному суду Вашингтона. В Госдепе отмечают, что принц — как премьер-министр своей страны — должен обладать на территории США таким же иммунитетом, как и любой глава правительства.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рекомендация не касается сути дела, а лишь следует сложившейся дипломатической практике, и завили о "безоговорочном осуждении чудовищного убийства".

Письмо госдепартамента носит характер рекомендации, и формально не обязательно для исполнения.

В окружном суде американской столицы рассматривается иск, который подала невеста убитого Хажогджи против Мохаммеда бин Салмана. Она обвиняет его в заказе и организации похищения и жестокого убийства журналиста-диссидента. Хажогджи в своих выступлениях неоднократно критиковал саудовского принца.