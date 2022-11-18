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США

США рекомендуют предоставить иммунитет Мохаммеду бин Салману

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 Euronews
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман   -   Авторское право  Rungroj Yongrit/AP

Правительство США рекомендует предоставить судебный иммунитет наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману по делу об убийстве Джамаля Хажогджи. Госдепартамент направил соответствующее послание Федеральному окружному суду Вашингтона. В Госдепе отмечают, что принц — как премьер-министр своей страны — должен обладать на территории США таким же иммунитетом, как и любой глава правительства.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рекомендация не касается сути дела, а лишь следует сложившейся дипломатической практике, и завили о "безоговорочном осуждении чудовищного убийства".

Письмо госдепартамента носит характер рекомендации, и формально не обязательно для исполнения.

В окружном суде американской столицы рассматривается иск, который подала невеста убитого Хажогджи против Мохаммеда бин Салмана. Она обвиняет его в заказе и организации похищения и жестокого убийства журналиста-диссидента. Хажогджи в своих выступлениях неоднократно критиковал саудовского принца.