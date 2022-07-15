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Испания

Испания почтила память жертв коронавирусной пандемии

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 Андрей Позняков
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Король Испании Фелипе и королева Летисия на церемонии в память о жертвах коронавирусной пандемии 15 июля 2022
Король Испании Фелипе и королева Летисия на церемонии в память о жертвах коронавирусной пандемии 15 июля 2022   -   Авторское право  Ballesteros/Pool photo via AP

Испания вспоминает жертв коронавирусной пандемии. 109 тысячам умерших от COVID-19 была посвящена траурная церемония в Королевском дворце в Мадриде при участии всех членов правительства, представителей государственных органов, глав регионов и парламентариев. Король Испании Фелипе VI обратился к семьям умерших со словами солидарности, а также призвал активнее поддерживать науку и здравоохранение:

«За этот период мы извлекли много уроков, которые мы не забудем. И именно в этот момент мы должны укрепить все то, что оказалось срочно необходимо во время пандемии. Надо увеличить инвестиций в науку, расширять международное сотрудничество, лучше заботиться о пожилых людях, проявлять бОльшую гражданскую солидарность и выстроить более надежную систему здравоохранения».

На церемонию в Королевском дворце пригласили и семьи медицинских работников, которые умерли от коронавируса и посмертно были удостоены государственных наград. Кульминацией траурного мероприятия стало исполнение популярной песни Антонио Веги «Битва титанов».