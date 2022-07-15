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Мир

Ангольский энергосектор ставит на "зеленое"

 Chris Burns  & Dinamene Cruz
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Ангольский энергосектор ставит на "зеленое"
Авторское право  euronews

Программа Global Angola приглашает исследовать, как страна продолжает утверждаться в качестве глобального ориентира на энергетических рынках.

Будучи членом ОПЕК и вторым по величине производителем нефти в Африке к югу от Сахары, Ангола сегодня - одна из самых стабильных и безопасных стран для инвестиций в энергетику.

Меры господдержки

По данным Международного энергетического агентства, Ангола стоит на пути к тому, чтобы стать ведущим производителем сырой нефти на юге Африки - благодаря иностранным инвестициям и правительственным мерам поддержки.

"Мы опираемся на существующую базовую добычу, рассчитываем на разработку дополнительных месторождений и разведку зон возможного развития", - говорит Паулино Жерониму, председатель правления Национального агентства по нефти, газу и биотопливу. - Мы планируем увеличить добычу, выйдя за отметку в 1 100 000 баррелей нефти в день."

Десятилетия партнерства

У побережья Анголы мы наткнулись на нефтяную платформу - одну из нескольких, принадлежащих французской группе TotalEnergies, крупнейшей нефтегазовой компании страны.

"Мы много инвестировали и сегодня занимаем лидирующие позиции в Анголе, обеспечивая 45% национального производства", - рассказывает Оливье Жуни, управляющий директор TotalEnergies Angola. Группа представлена в стране почти семь десятилетий. "Это одно из самых важных наших дочерних предприятий, оно патронирует шесть нефтяных платформ, которые ведут добычу на глубине от 1,5 до 2 тысяч метров", - уточняет Жуни.

Компания ExxonMobil - еще один крупный игрок, работающий в Анголе более четверти века. Мелисса Бонд, управляющий директор ExxonMobil Angola, говорит о преимуществах ведения здесь бизнеса: "Фискальная, юридическая, нормативная стабильность крайне важны, за то время, что мы работаем в Анголе, страна доказала, что может это обеспечить".

ExxonMobil Angolа ставит на повышение квалификации персонала. "Мы отправили наших ангольских сотрудников за границу для технического обучения и очень гордимся вложенными в этот проект временем и инвестициями", - отмечает Мелисса Бонд. - В настоящее время 92% нашей рабочей силы - ангольцы".

По словам генерального директора крупнейшей частной ангольской нефтяной компании Somoil Эдсона душ Сантуша, такое развитие навыков оказывает положительное влияние и на другие отрасли экономики. "Сегодня образованные ангольцы управляют банками, частными компаниями, вносят свой вклад в развитие страны", - отмечает он.

Ставка на "зеленое"

Энергетический сектор Анголы следует мировой тенденции по диверсификации источников за счет возобновляемых решений. Задача - уменьшить углеродный след. Somoil идет по этому пути уже 20 лет.

"Мы наблюдаем очень выраженный крен в сторону возобновляемых источников. Во главе угла для нас - освоение солнечной энергии, здесь Ангола демонстрирует один из лучших показателей в Африке. Второе - гидроэлектроэнергия. В Анголе много рек", - отмечает Эдсон душ Сантуш.

Total также нацелена на использование целого ряда возобновляемых источников энергии в Анголе. "Здесь, в Анголе, мы видим, очень большой потенциал для солнечной энергии. Сегодня у нас есть соответствующий проект в городе Лубанго, в провинции Уила, на юге страны. В ближайшее время мы собираемся принять решение о строительстве там солнечной электростанции мощностью 35 мегаватт", - рассказывает Оливье Жуни,

Эксперты единодушны: Анголе повезло в плане географического расположения. Мощная круглогодичная инсоляция, обилие рек - у страны есть все условия для того, чтобы стать энергетической сверхдержавой в Африке.