Ангола осваивает рынок спиртных напитков

В очередном выпуске программы "Бизнес Анголы" наши журналисты встречаются с двумя местными компаниями, которые рискнули инвестировать в производство ангольского вина и крепких спиртных напитков. Это - Vale do Bero, единственный на сегодня изготовитель красного вина в провинции Намибе, и Caxaramba, поставщик рома из провинции Бенгела. Оба предприятия считают спрос на внутреннем рынке залогом своего успеха, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируют развивать экспорт.

Сначала виноделие было хобби

Наша первая остановка - компания Vale do Bero, расположенная вдоль реки Беру в богатой сельскохозяйственной провинции Намибе. Ее владелец, Пауло Муриаш - врач по образованию. Агродело для него – хобби, виноградарством Муриаш занялся случайно - после того, как провалилась его затея производить оливки.

"Поскольку оливковые деревья ничего не давали, я обратился ко второму варианту, запасному, а именно к винограду. Захотелось попробовать производить здесь вино. И это был успех с самого начала", - объясняет Пауло Муриаш.

Свой успех он отчасти объясняет высокой урожайностью - виноград тут созревает дважды в год. "Это преимущество, и очень большое, так как в большинстве винодельческих стран собирают только один урожай в год", - признается Муриаш.

Он рассказывает, что выбрал для своего хозяйства лозу из Португалии "по той простой причине, что население Анголы привыкло к вкусу португальских вин".

Португальская лоза плюс ангольский терруар: Муариш говорит, что виноград впитывает ароматы здешнего региона, и считает что Vale do Bero олицетворяет вкус ангольского вина.

Его компания производит около 80 тысяч бутылок в год. "У нас - 21 гектар винного винограда и четыре гектара столового винограда, мы планируем наращивать наши угодья", - рассказывает винодел.

Сделано в Анголе

Следующий шаг его компании - расширение клиентуры за пределами Анголы. Сходную задачу ставит перед собой группа Caxaramba, местный производитель рома из провинции Бенгела.

Владелец бизнеса Рикардо Гуэрра родом из семьи, чья история увязана с производством вина в Португалии. Он – анголец в пятом поколении и занимается ромом уже более 10 лет.

Свой напиток Гуэрра выдерживает в бочках из французского и американского дуба. Он гордится тем, что абсолютное большинство нужных для производства материалов и расходников приобретает на ангольском рынке. Там же он сбывает свой ром "Почти 95% продукции закупается на месте, и это большая победа", - говорит производитель. В планах - значительно нарастить объемы поставок как на внутренний, так и на международный рынок. "В ближайшие 10 лет вместо 50 тысяч литров в год я хотел бы выйти на полмиллиона, - комментирует Гуэрра. - Это наша цель, думаю, она достижима. Мы, конечно, хотим вывести бренд на международный уровень, хотим показать его миру, так как считаем, что у нас - особенный продукт".