Греция отстояла право на фету в суде

Греция отстояла своё право на название "фета". Суд Европейского Союза постановил, что Дания нарушает закон, разрешая местным производителям использовать это наименование для своих сыров, экспортируемых за пределы сообщества.

Греция считает фету частью своего культурного наследия. Около 120 тысяч тонн творожного сыра из овечьего и козьего молока ежегодно производят в этой стране.

Дания же утверждала, что запрет на экспорт может рассматриваться как препятствие для торговли. Но суд согласился с греческой стороной, наложив на датскую дисциплинарное взыскание.