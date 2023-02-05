Культурная столица Европы: в греческом Элефсисе вспоминают прошлое и думают о будущем

Греческий Элефсис стал культурной столицей Европы. Старт официальной программы отметили концертами, DJ-сетами, театральными постановками под открытым небом и процессиями на темы мифологии и "связи между мирами".

Почётный статус пригороду Афин и второму по значимости порту в Аттике присвоили наряду с румынской Тимишоарой и венгерским Веспремом. Цель проекта – привлечь внимание к богатому наследию городов-победителей конкурса и вывести их из тени более популярных у туристов направлений.

В языческие времена в Элефсисе проводились т.н. "мистерии" – обряды в честь культа богини плодородия Деметры и владычицы преисподней Персефоны.

В XIX веке город превратился в промышленный центр, что привело к проблемам с экологией. В наши дни – уже из-за деиндустриализации – Элефсис переживает экономический упадок.