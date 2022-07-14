Текстовая трансляция Euronews | В новых санкциях ЕС не будет ограничений на российский газ

Текстовая трансляция Euronews | В новых санкциях ЕС не будет ограничений на российский газКомментарии
Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей после того, как Пхеньян признал независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявили в МИД Украины.
В результате ракетного обстрела Николаева утром 14 июля разрушены гражданские объекты, сообщил мэр города Александр Сенкевич. На месте работают спасатели и аварийные бригады, отметил глава Николаева.
Более 2,5 млн человек, в том числе почти 400 тысяч детей с конца февраля были вывезены на территорию России с территории Украины, сообщили российские военные в среду.
В результате российского ракетного удара по Запорожью вечером 13 июля ранения получили 14 человек. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий города, сообщили в украинской Генпрокуратуре.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Гааге на форуме, посвященном привлечению к ответственности российских военных преступников. Об это украинский лидер сообщил в видеообращении в среду вечером.
В результате ракетного обстрела армией РФ Николаева утром 14 июля разрушены гражданские объекты, сообщил мэр города Александр Сенкевич. На месте работают спасатели и аварийные бригады, отметил Сенкевич.
Российские войска атакуют Верхнекаменское по направлению к Северску и наносят авиаудары. Частичного успеха армии РФ удалось добиться у Каменки, вблизи населенного пункта Авдеевка, сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Курульки, но безуспешно, отмечается в сообщении.
На Краматорском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы Григоровки, Северского, Краматорского, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного.
Все украинские граждане, получающие российское гражданство, делают это добровольно, говорится в заявлении посольства РФ в США.
"Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов - низкокачественная западная дезинформация", - отмечается в тексте документа.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории около полумиллиона украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо в среду провел телефонную беседу с министром финансов Украины Сергеем Марченко в ходе которой обсуждались экономическая помощь Киеву и санкционное давление на Москву, передает "Голос Америки".
Адейемо "подтвердил приверженность Соединенных Штатов интересам Украины" и обсудил с Марченко международную экономическую помощь, предоставляемую Киеву странами-донорами. Представитель американского минфина подчеркнул, что США продолжат использовать свои санкционные полномочия, чтобы подорвать способность Москвы вести войну в Украине и угрожать своим соседям.
Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы, но в нем не будет ограничений на поставки российского газа, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью информационному агентству Reuters.
"Необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции", - отметил Фиала.
По словам чешского премьера, санкции против РФ, которые сейчас дорабатываются, будут включать запрет на импорт российского золота, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в Россию, и будут направлены на большее число физических лиц.
Ожидается, что Еврокомиссия представить пакет в ближайшие дни.