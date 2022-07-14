Текстовая трансляция Euronews | В новых санкциях ЕС не будет ограничений на российский газ

Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей после того, как Пхеньян признал независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявили в МИД Украины.

В результате ракетного обстрела Николаева утром 14 июля разрушены гражданские объекты, сообщил мэр города Александр Сенкевич. На месте работают спасатели и аварийные бригады, отметил глава Николаева.

Более 2,5 млн человек, в том числе почти 400 тысяч детей с конца февраля были вывезены на территорию России с территории Украины, сообщили российские военные в среду.

В результате российского ракетного удара по Запорожью вечером 13 июля ранения получили 14 человек. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий города, сообщили в украинской Генпрокуратуре.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Гааге на форуме, посвященном привлечению к ответственности российских военных преступников. Об это украинский лидер сообщил в видеообращении в среду вечером.