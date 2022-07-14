Олег Сенцов: режиссёр в окопах

Война в Украине принесла смерть и разрушения, перевернула жизни миллионов людей.

Одним из них является всемирно известный кинорежиссер Олег Сенцов. Ранее он провел несколько лет в российской тюрьме. Теперь он присоединился к участникам боевых действий. 13 июля он отметил своё 46-й день рождения в окопах.

Олег Сенцов, кинорежиссёр и доброволец в украинской армии:

"Я немного отдохнул в российской тюрьме, потом вернулся в кино, а теперь я в армии. Не знаю, что буду делать через 10 лет после этого, потому что я много раз менял свою жизнь".

В прошлом году Сенцов представлял свой остросоциальную криминальную драму "Носорог" на престижном Венецианском кинофестивале. Это фильм об Украине тёмных 90-ых, после распада СССР, когда, по словам режиссёра, государство почти ничего не значило. Сегодня он с оружием в руках защищает эту страну.

"Россия хочет вернуть свою старую колонию Украину, - говорит Сенцов. - Но Украина - не колония. Украина - независимая страна, и у неё очень храбрый народ, который будет бороться против любой агрессии".

Режиссёр перевёз свою семью в более безопасный Львов на западе страны. "Украина победит, - говорит он, потому что борьба идет за само её существование".