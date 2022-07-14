Славянск подвергся массированным обстрелам

По меньшей мере 5 человек погибли накануне в результате артиллерийских и ракетных ударов российской армии по городу Николаев на юге Украины, сообщили местные власти.

Российским ракетным обстрелам подвергся в среду Славянск в Донецкой области. По данным агентства "Анадолу", разрушен местный завод и другие объекты промышленной зоны Славянска, а также жилые дома.

Максим Сологуб пришел с друзьями проведать дом бабушки на окраине Славянска и нашел обугленные руины. Беда объединяет, говорит он:

"Люди ближе, во-первых стали. В нашем поселке сплочённее люди друг другу стали, держаться вместе, помогать друг другу. Даже те, кто раньше ссорились, спрашивают, чем могут помочь".

Российское министерство обороны в среду обнародовало видео, на котором самоходные установки залпового огня "Ураган" обстреливают позиции украинских войск. Здесь также сообщили, что более 350 украинских солдат погибли в результате авиаудара по судоремонтному заводу в Николаеве и около 70 военнослужащих артиллерийской бригады в другой части города.

Проверить эти заявления из независимых источников нет возможности. В Киеве их назвали "пропагандой".

В свою очередь пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун заявил, что украинские войска "успешно отразили атаки" в районе населенных пунктов Довженке и Долина Изюмского района.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в совершении "военного преступления" путем насильственной депортации сотен тысяч украинских мужчин, женщин и детей с целью изменить демографический состав Украины.