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Украина

Славянск подвергся массированным обстрелам

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Украинские военнослужащие на линии фронта, 12 июля 2022 г.
Украинские военнослужащие на линии фронта, 12 июля 2022 г.   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

По меньшей мере 5 человек погибли накануне в результате артиллерийских и ракетных ударов российской армии по городу Николаев на юге Украины, сообщили местные власти.

Российским ракетным обстрелам подвергся в среду Славянск в Донецкой области. По данным агентства "Анадолу", разрушен местный завод и другие объекты промышленной зоны Славянска, а также жилые дома. 

Максим Сологуб пришел с друзьями проведать дом бабушки на окраине Славянска и нашел обугленные руины. Беда объединяет, говорит он: 

"Люди ближе, во-первых стали. В нашем поселке сплочённее люди друг другу стали, держаться вместе, помогать друг другу. Даже те, кто раньше ссорились, спрашивают, чем могут помочь".

Российское министерство обороны в среду обнародовало видео, на котором самоходные установки залпового огня "Ураган" обстреливают позиции украинских войск. Здесь также сообщили, что более 350 украинских солдат погибли в результате авиаудара по судоремонтному заводу в Николаеве и около 70 военнослужащих артиллерийской бригады в другой части города.

Проверить эти заявления из независимых источников нет возможности. В Киеве их назвали "пропагандой".

В свою очередь пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун заявил, что  украинские войска "успешно отразили атаки" в районе населенных пунктов Довженке и Долина Изюмского района.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в совершении "военного преступления" путем насильственной депортации сотен тысяч украинских мужчин, женщин и детей с целью изменить демографический состав Украины.