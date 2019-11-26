Интервью Олега Сенцова

Сахаровского лауреата Олега Сенцова чествовали депутаты Европарламента, который присудил ему премию «За свободу мысли» 2018 года, пока он находился в заключении в России.

Украинский режиссер был освобождён 7 сентября в результате обмена пленными и заключенными. Церемонию в Страсбурге вёл председатель Европарламента:

"Господин Сенцов, я хотел бы воздать должное вашей смелости, вашей решимости, вашему чувству чести, - сказал Давид Сассоли. - Для меня большая привилегия вручить эту премию от имени всех членов Европейского парламента".

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы за преступления, связанные с терроризмом. Не признавая себя виновным, он 145 дней находился в голодовке.

В интервью политическому редактору Euronews Даррену МакКаффри, режиссер сказал, что не хочет вспоминать о своих мучениях:

"Пока мы с вами разговариваем здесь, в Страсбурге, в тепле и безопасности, там, в России всё ещё находятся наши ребята, которые переживают, может быть, даже большие страдания, про которые мы ничего не знаем. Более сотни человек в российских тюрьмах и больше двухсот в тюрьмах Донбасса у сепаратистов. "

"Сенцов был арестован после аннексии Крыма, но это лишь часть гораздо более широкого, почти забытого конфликта на Украине, - передаёт Маккафри. - Там был достигнут некоторый прогресс, но в основном между сторонами этого конфликта сохраняется большое недоверие".

Сенцов выразил мнение, что российская внутриполитическая стабильность — лишь видимость, и обстановка в стране может быстро накалиться:

"Постепенно российский народ от всех этих якобы политических завоеваний, которые пиарит пропаганда, уже устал. Потому что за пять лет он стал жить хуже, а по телевизору им говорят, что стало жить лучше. Соответственно, люди перестают в это верить. Потому что за пять лет, что я был в России, там говорят только про Украину".