English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Спорт

Чемпионки подтвердили реноме

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Победа!
Победа!   -   Авторское право  AP Photo/Jon Super

Сборная Нидерландов обыграла команду Португалии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу и захватила лидерство в турнирной таблице группы С. Победу действующим обладательницам трофея на 62-й минуте принесла Даниэль ван де Донк.

"Нам еще предстоит важный матч против Швейцарии, - говорит Дамарис Эгуррола, которую признали лучшим игроком матча. - Мы хотим занять первое место в группе и будем к этому стремиться. Но что бы ни случилось, я думаю, наша команда готова ко всему. Я на самом деле никого не боюсь, потому что на сто процентов уверена в команде, тренерах, персонале и всех, поэтому мне все равно, кто будет нашим следующим соперником".

В другом матче дня сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Швейцарии и также имеет хорошие шансы на первое место в группе.

Сегодня лидер группы D сборная Франции встречается с Бельгией, а Италия - с командой Исландии.