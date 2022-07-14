Чемпионки подтвердили реноме

Сборная Нидерландов обыграла команду Португалии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу и захватила лидерство в турнирной таблице группы С. Победу действующим обладательницам трофея на 62-й минуте принесла Даниэль ван де Донк.

"Нам еще предстоит важный матч против Швейцарии, - говорит Дамарис Эгуррола, которую признали лучшим игроком матча. - Мы хотим занять первое место в группе и будем к этому стремиться. Но что бы ни случилось, я думаю, наша команда готова ко всему. Я на самом деле никого не боюсь, потому что на сто процентов уверена в команде, тренерах, персонале и всех, поэтому мне все равно, кто будет нашим следующим соперником".

В другом матче дня сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Швейцарии и также имеет хорошие шансы на первое место в группе.

Сегодня лидер группы D сборная Франции встречается с Бельгией, а Италия - с командой Исландии.