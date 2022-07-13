Текстовая трансляция Euronews | Замруководителя администрации президента РФ посетил Северодонецк

Российская армия в среду нанесла два удара по Краматорску Донецкой области, сообщил мэр города Александр Гончаренко. "Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно без жертв. Продолжаем выяснять последствия", - написал Гончаренко в соцсетях.

В ночь на среду из-под завалов дома в Часовом Яру достали тело еще одного погибшего. Количество жертв российского авиаудара по городу достигло 46, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 349 детей, более 650 – ранены, сообщает пресс-служба украинской Генпрокуратуры.

В ближайшую неделю в Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на захвате небольших городов, таких как Северск и Долина, на подступах к Славянску и Краматорску, сообщает британская разведка. Главными целями этой фазы операции будут городские районы Славянска и Краматорска.

Минэнерго РФ намерено построить за три месяца 100-километровый газопровод Бердянск—Мелитополь, чтобы обеспечить газом оккупированную Запорожскую область Украины, сообщает газета "Коммерсант".