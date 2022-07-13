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Текстовая трансляция Euronews | Замруководителя администрации президента РФ посетил Северодонецк

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Жилой дом в Северодонецке, разрушенный в ходе боев украинской и российской армий в городе
Жилой дом в Северодонецке, разрушенный в ходе боев украинской и российской армий в городе   -   Авторское право  AP

Российская армия в среду нанесла два удара по Краматорску Донецкой области, сообщил мэр города Александр Гончаренко. "Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно без жертв. Продолжаем выяснять последствия", - написал Гончаренко в соцсетях.

В ночь на среду из-под завалов дома в Часовом Яру достали тело еще одного погибшего. Количество жертв российского авиаудара по городу достигло 46, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 349 детей, более 650 – ранены, сообщает пресс-служба украинской Генпрокуратуры.

В ближайшую неделю в Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на захвате небольших городов, таких как Северск и Долина, на подступах к Славянску и Краматорску, сообщает британская разведка. Главными целями этой фазы операции будут городские районы Славянска и Краматорска.

Минэнерго РФ намерено построить за три месяца 100-километровый газопровод Бердянск—Мелитополь, чтобы обеспечить газом оккупированную Запорожскую область Украины, сообщает газета "Коммерсант".

10:50

В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наёмников для участия в боевых действиях в Украине, сообщает "Медуза"*. 

Как выяснили журналисты издания, вербовщики и наемники называют его "собянинским полком". Подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы, хотя сам мэр Сергей Собянин старается дистанцироваться от войны.

Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По информации издания, в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов – мужчины в возрасте до 60 лет. В течение месяца они проходят подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину. Обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц. "В эту сумму входит доплата от мэра Собянина — 200 тысяч, которая разбивается на четыре выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ — выплаты от Москвы будут поступать туда", - сказал вербовщик журналисту "Медузы", который представился соискателем на должность рядового наёмника.

*внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов

10:28

Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по экспорту зерна, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El País.

"Необходимо решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Мы находимся на завершающей стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого захотят, то скоро начнется экспорт зерна", — подчеркнул Кулеба. 

Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве ООН открывается в среду в Стамбуле. Планируется, что делегации проведут двухдневную встречу в правительственном здании на берегу Босфора.

10:17

В Брянской области со стороны Украины обстрелян приграничный поселок Белая Березка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, вечером 12 июля поселок Белая Березка в Трубчевском районе был обстрелян артиллерией. Пострадавших нет.

10:11

Германия с 1 августа полностью отказывается от российского угля, а с 31 декабря - от российской нефти, передает "Немецкая волна" со ссылкой на госсекретаря в ведомстве федерального канцлера Йорга Кукиса.

По словам Кукиса, отказ от российских угля и нефти коренным образом изменит структуру энергоснабжения ФРГ.

Ранее Россия поставляла 40% потребляемого Германией угля и нефти. "Каждый, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который служил бывшему Советскому Союзу инструментом на всю Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости непросто, но нам удастся сделать это в течение нескольких месяцев", - цитирует Кукиса агентство Reuters.

10:05

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 349 детей, более 650 были ранены, сообщает пресс-служба украинской Генпрокуратуры. 

10:00

Украинские военные при помощи американских РСЗО HIMARS уничтожили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов российских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. 

"По своей традиции российские войска разместили в Луганске одновременно воинскую часть и склад боеприпасов. Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный Химарс", - написал Арестович в соцсетях.

09:58

Минэнерго РФ намерено построить за три месяца газопровод Бердянск—Мелитополь, чтобы обеспечить газом оккупированную Запорожскую область Украины, сообщает "Коммерсант". В министерстве разрабатывают схему постоянного газоснабжения Запорожья с территории самопровозглашенной ДНР. Она предусматривает прокладку нового газопровода Бердянск—Мелитополь протяженностью более 100 км. 

09:56

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Северодонецк и Лисичанск и обсудил с оккупационными властями восстановление городов. Издание "Аргументы и факты" пишет, что вскоре ожидается прибытие в Северодонецк и Лисичанск представителей российских регионов, взявших шефство над территориями самопровозглашенной ЛНР.