В Москве Басманный удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 26 ноября бывшего муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина*. Его обвиняют по так называемому "закону о фейках", фактически установившем в РФ военную цензуру после вторжения России в Украину.

Несмотря на предыдущие обещания открытого процесса, рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Яшин обвиняется "в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ". Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела Главным следственным управлением СК РФ стало распространение обвиняемым 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале, якобы, недостоверной информации о событиях в Буче. Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственные органы, в настоящее время расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Илью Яшина на 90 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Повторное нарушение грозило уже уголовным преследованием.

За время содержания под стражей с начала июля этого года, Илья Яшин не только не признал своей вины, но продолжил бороться с системой, которая привела его на скамью подсудимых. Реагируя на очередное решение Басманного суда, Илья выступил с речью, полный текст которой опубликован в его Телеграм-канале.

В своём выступлении Илья Яшин, в частности, напомнил:

"Ещё летом любая критика армейского руководства приравнивалась к криминалу. Да что там критика – даже простое сомнение в безгрешности генералов могло привести вас за решетку. Каждое заявление Шойгу и Конашенкова преподносилось как истина в последней инстанции, а несогласные приравнивались к государственным преступникам."

Яшин также обратил внимание суда на фактическое формирование в России параллельной репрессивной системы, уничтожившей монополию государства на насилие:

_"Вы посадили меня в тюрьму за то, что я поставил под сомнение правдивость заявлений Минобороны о войне в Украине. Но у вас почему-то нет претензий к Пригожину и Кадырову, которые пока разве что не заставляют генералов сортиры чистить зубными щетками."

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Моё оружие – слово. В стране, где уничтожены общественное мнение и публичная политика, слово вам не страшно. А вот кадыровских головорезов и пригожинских бандитов вы боитесь. Поэтому когда Рамзан говорит во всеуслышание, что он будет спрашивать с генерала армии России Лапина и что он отправил своих ребят его разыскивать – никто в этот момент не одергивает Кадырова и не ставит его на место. Вы все отмалчиваетесь и отводите взгляд в сторону..."

Неужели вы не понимаете, что почти все беды нашей страны происходят от того, что суды даже не пытаются быть независимыми? Илья Яшин Оппозиционный политик, бывш. муниципальный депутат, "иноагент", подследственный

В своей речи Илья поставил под сомнение независимость российской судебной системы:

"Сажая невиновных, вы (...) не просто подыгрываете коррумпированным политикам и силовикам. Вы наделяете их – и в первую очередь президента Путина – ощущением безнаказанности и полной вседозволенности. Это ощущение в итоге и привело нашу страну к кровавой войне и десяткам тысяч жертв."

* Российские власти считают иноагентом