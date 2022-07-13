Германия - в четвертьфинале

Сборная Германии обеспечила себе путевку в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин, обыграв в группе B команду Испании со счетом 2:0. Немкам потребовалось всего три минуты, чтобы открыть счет - Клара Бюль воспользовалась ошибкой голкипера соперниц. А за 7 минут до перерыва второй гол забила Александра Попп.

Хорхе Вильда, главный тренер сборной Испании: "Девочки были очень расстроены, потому что мы хотели выиграть этот матч. За исключением тех двух ошибок, я думаю, мы заслуживали большего. Теперь нам нужно восстановиться и поднять боевой дух. Еще ничего не решено, так как у нас остается еще один матч против Дании".

Судьба второго места в группе В решится в заключительном туре - в матче сборных Испании и Дании. Германия сыграет с командой Финляндии. Сегодня вечером будут сыграны два матча в группе С: Швеция встретится со Швейцарией, а Португалия - с Нидерландами.