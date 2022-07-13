Стоит ли бояться BA.5?

В Европе растет обеспокоенность в связи с быстрым распространением по континенту новой линии "омикрона", так называемого варианта BA.5. В таких странах, как Румыния, число новых суточных заражений коронавирусом за последний месяц увеличилось в 24 раза. Однако некоторые врачи, похоже, не склонны драматизировать ситуацию.

Вирджил Муста, врач:"Я думаю, что этот всплеск covid-19, хотя у него есть "омикрон" и его варианты, которые очень заразны, не приводит к тяжелым случаям. Поэтому я не ожидаю такого количества случаев, которые потребуют широкой госпитализации и создадут нагрузку на больницы".

По данным европейских органов здравоохранения, вакцины против других вариантов коронавируса не предотвращают распространение новых, но они по-прежнему эффективны в предотвращении наиболее серьезных случаев заболевания. Перспективы продвижения варианта BA.5 не радужные.

Андреа Аммон, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний: "К концу этого месяца вариант BA.5 станет доминирующим в большинстве стран ЕС. Таким образом, то, что мы наблюдаем прямо сейчас, сигнализирует нам о начале новой, широко распространенной волны covid-19 в Европейском Союзе, потенциально аналогичной той, которую наблюдали в Португалии ранее в этом году".

По мнению специалистов, новая волна очень заразная, но не слишком смертоносная. После лета Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцины, адаптированные к новым вариантам, хотя специфическая вакцина против BA.5 все еще находится в стадии клинической разработки.